НАПАДАЛ НА ЖЕНЩИН ⟩ Раскрыта страшная правда о Мэттью Перри

Ранее выяснилось, что 54-летний актер лгал, заявляя, что завязал с наркотиками. Теперь же стало известно, что он нападал на женщин, ведя себя с ними агрессивно и жестоко.

Так, артист поднимал руку на свою бывшую невесту Молли Гурвиц, когда та обвинила его в измене в 2021 году. Во время ссоры Перри «кинул журнальный столик» в девушку и накричал на нее, пишет Daily Mail. Также сообщается, что в марте 2022 года Мэттью швырнул свою спутницу жизни Морган Мозес об стену и «бросил ее на кровать» во время очередной вспышки гнева. После этого женщина перестала общаться с актером.

Источники, близкие к Перри, рассказали, что у знаменитости был большой страх быть брошенным. Кроме того, во время срывов он не мог контролировать свои эмоции. «Человек, которого знали его близкие, и человек, которого видел весь мир, были двумя совершенно разными людьми», – заявил инсайдер.