НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ «Я не знаю, сколько он там пробыл»: известный эстонский блогер попрощалась с любимым членом семьи

«Я прекрасно знаю, что дома с кошками нельзя оставлять окно открытым, и никогда не делаю этого, если не нахожусь в комнате. Однако мои родители, которые никогда не жили с кошками, накануне ночевали в детской, поэтому открыли окно на ночь», - описала ужасающую ситуацию блогер Mallukas, она же Марианн Трейманн, в недавней записи о том, как ее питомец отправился в мир иной.