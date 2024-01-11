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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ «Я не знаю, сколько он там пробыл»: известный эстонский блогер попрощалась с любимым членом семьи

Limon.ee
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Фото: Astrit Vanaveski

«В общем, его оставили открытым, а Прийт, видимо, попытался вылезти и застрял там», - пишет блогер Mallukas в недавней записи о своем коте, Прийте, который застрял в окне, сообщает Elu24.

«Я прекрасно знаю, что дома с кошками нельзя оставлять окно открытым, и никогда не делаю этого, если не нахожусь в комнате. Однако мои родители, которые никогда не жили с кошками, накануне ночевали в детской, поэтому открыли окно на ночь», - описала ужасающую ситуацию блогер Mallukas, она же Марианн Трейманн, в недавней записи о том, как ее питомец отправился в мир иной.

«И я даже не подумала о том, чтобы проверить его, когда уходила, потому что никто никогда не прикасается к этим окнам, и я понятия не имела, что оно приоткрыто», - объяснила она в блоге.

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