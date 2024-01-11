Финские музыканты потребовали исключить Израиль из конкурса Евровидения

Почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса Финляндии подписали петицию с требованием исключить Израиль из песенного конкурса Евровидения. Организаторы конкурса пока не видят оснований это делать.
Авторы петиции обвиняют Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. Они считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то своего конкурсанта должна отозвать финляндская вещательная компания, Yle.
Один из авторов петиции, активист от культуры Лукас Корпелайнен заявил газете Hufvudstadsbladet, что организаторы конкурса Евровидения не должны позволить Израилю «полировать свой имидж» путем участия в конкурсе.
Авторы обвиняют вещательную компанию Yle в двойных стандартах на том основании, что ее представители одними из первых призвали исключить из Евровидения Россию после того, как она напала на Украину.Член руководства Yle Вилле Вилен уже на следующий день после российского вторжения сказал, что оно идет вразрез со всеми ценностями, которые представляют Yle и другие вещательные компании Европы, и потому российских участников допускать на конкурс нельзя.
Сейчас Вилен говорит, что ставить Россию и Израиль на одну доску нельзя.
«Какими бы жуткими они [события в Газе] ни были, это — не агрессивная война между государствами, как между Россией и Украиной», — сказал он газете Ilta Sanomat некоторое время назад.
По поводу петиции пресс-секретарь Yle Йере Нурминен сказал газете Hufvudstadsbladet, что компания следит за ситуацией и обсуждает ее с EBU и другими общественными вещательными компаниями Европы. Кроме того, по его словам, руководство Yle собирается встретиться с авторами петиции.
Европейский вещательный союз в декабре заявил, что конкурс Евровидения проводят вещательные компании, а не правительства, и что израильская компания отвечает всем требованиям к участникам конкурса.
Песенный конкурс Евровидения в этом году пройдет в начале мая в шведском городе Мальмё.
Британию на конкурсе будет представлять поп-певец Олли Александр, и он тоже высказывался против Израиля: поддержал заявление, в котором Израиль обвинялся в геноциде. Представитель властей Израиля на это ответил, что подобные обвинения абсурдны, и обвинил тех, кто составил и подписал заявление, в предвзятости.
В декабре исландская Ассоциация композиторов и поэтов-песенников призвала бойкотировать конкурс Евровидения, пока из него не исключили Израиль.
За три месяца войны в секторе Газа, по данным подконтрольного группировке ХАМАС местного министерства здравоохранения, погибли более 23 тысяч человек.
Война началась после того, как 7 октября ХАМАС и другие исламистские группировки устроили набег на израильские кибуцы и города рядом с сектором Газа, убили около 1200 человек, в основном мирных граждан, а еще около 240 человек взяли в заложники.