Финские музыканты потребовали исключить Израиль из конкурса Евровидения

Авторы петиции обвиняют Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. Они считают, что если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то своего конкурсанта должна отозвать финляндская вещательная компания, Yle.

Один из авторов петиции, активист от культуры Лукас Корпелайнен заявил газете Hufvudstadsbladet, что организаторы конкурса Евровидения не должны позволить Израилю «полировать свой имидж» путем участия в конкурсе.

Авторы обвиняют вещательную компанию Yle в двойных стандартах на том основании, что ее представители одними из первых призвали исключить из Евровидения Россию после того, как она напала на Украину.Член руководства Yle Вилле Вилен уже на следующий день после российского вторжения сказал, что оно идет вразрез со всеми ценностями, которые представляют Yle и другие вещательные компании Европы, и потому российских участников допускать на конкурс нельзя.

Сейчас Вилен говорит, что ставить Россию и Израиль на одну доску нельзя.

«Какими бы жуткими они [события в Газе] ни были, это — не агрессивная война между государствами, как между Россией и Украиной», — сказал он газете Ilta Sanomat некоторое время назад.