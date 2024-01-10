«Преступление было классифицировано как тяжкое», - сказал в среду руководитель Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас на пресс-конференции, где был арестован предполагаемый похититель девятилетней девочки, пишет Elu24 со ссылкой на 15min.
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Руководитель Каунасской окружной прокуратуры раскрыл новые детали о предполагаемом похитителе 9-летней девочки
В последние дни Литву потрясло исчезновение девятилетней девочки Аготы. Она вышла из дома и пошла на автобусную остановку, расположенную недалеко от ее родной улицы. Девочка собиралась пойти в ближайший магазин, чтобы купить батарейки.