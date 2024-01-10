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Руководитель Каунасской окружной прокуратуры раскрыл новые детали о предполагаемом похитителе 9-летней девочки

Limon.ee
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Руководитель Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас (справа).
Руководитель Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас (справа). Фото: Alius Koroliovas / 15min.lt

«Преступление было классифицировано как тяжкое», - сказал в среду руководитель Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас на пресс-конференции, где был арестован предполагаемый похититель девятилетней девочки, пишет Elu24 со ссылкой на 15min.

В последние дни Литву потрясло исчезновение девятилетней девочки Аготы. Она вышла из дома и пошла на автобусную остановку, расположенную недалеко от ее родной улицы. Девочка собиралась пойти в ближайший магазин, чтобы купить батарейки.

Во вторник полиция также провела пресс-конференцию, на которой обсуждалась возможность того, что девочку похитили родственники.

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