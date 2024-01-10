«КРОВАВЫЙ АД» ⟩ Звезду «Великолепного века» захейтили за праздник в стиле русского мультика

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика «Маша и медведь», пишет УНИАН.
Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика. Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.
Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:
- «Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?»
- «Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование»
- «Когда русская пропаганда засрала мозги»
- «Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей»
Отметим, в марте 2022 года Мерьем Узерли снялась для обложки российского глянца. Актриса неоднократно делала отсылки к русской культуре.