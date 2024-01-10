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«КРОВАВЫЙ АД» ⟩ Звезду «Великолепного века» захейтили за праздник в стиле русского мультика

Limon.ee
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Мерьем Узерли.
Мерьем Узерли. Фото: ERIC GAILLARD/REUTERS

Турецко-немецкая актриса, звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отпраздновала день рождения дочери в стиле российского мультика «Маша и медведь», пишет УНИАН.

Мерьем решила покуражиться в образе Маши. Так же она нарядила и свою дочь, которой исполнилось всего три годика. Кроме того, на фоне видны воздушные шарики с Машей и медведем, который постоянно страдал от маленькой проказницы.

Пользователи сети захейтили Узерли за такой поступок. В комментариях они написали:

  • «Вы вообще понимаете, что создатели этого мультфильма сегодня поддерживают убийства детей?»
  • «Фу, Россия - это убийца! Эти фотографии самое большое разочарование»
  • «Когда русская пропаганда засрала мозги»
  • «Кровавый ад. Выглядит абсолютно отвратительно после того, что Россия делает с Украиной, похищает детей и убивает мирных жителей»

Отметим, в марте 2022 года Мерьем Узерли снялась для обложки российского глянца. Актриса неоднократно делала отсылки к русской культуре.

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