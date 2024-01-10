СМОТРИ ⟩ Известный эстонский телеведущий получил неожиданный подарок

«Но подожди, Юри, у меня есть кое-что для тебя», - сказал Саймон, участник программы, перед началом игры.

Внезапно мужчина побежал в угол студии и достал самодельный подарок, который вручил ведущему Юри Бучакову. «Потому что сейчас, куда ни глянь, все нарасхват», - сказал он, вручая подарок. Саймон изготовил тарелку с выгравированной надписью 15 küsimust.

«Я очень благодарен, спасибо!» сказал Бучаков, добавив, что подарок останется у команды программы. «Это первый подарок, который мы получили», - добавил он со смехом.

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