СОВЕТ ДЕРМАТОЛОГА ⟩ Как избежать выпадения волос

Дерматолог с гарвардским образованием доктор Нира Натан поделилась своим мнением. Хирург, специализирующийся на раке кожи, посоветовала не сушить волосы феном и не делать бразильскую укладку. Доктор Нира пообещала, что отказ от этого приведет к здоровью кожи головы и волос, пишет Dailymail.
Вы когда-нибудь задумывались, что тайно повреждает ваши волосы?
Получившая образование в Гарварде, сертифицированный дерматолог и хирург по раку кожи доктор Нира Натан из Массачусетса поделилась видео о том, чего она никогда не сделает со своими волосами – от сушки волос феном до бразильской укладки.
Хотя некоторые советы были ожидаемы, например, избегать жестких процедур, включающих формальдегид, другие аспекты шокировали ее поклонников, одержимых уходом за кожей.
«Если вы следили за мной, вы знаете, что я боролась с выпадением волос. Вот вещи, которые я бы никогда не делала со своими волосами, чтобы сохранить здоровье кожи головы и способствовать росту волос», – рассказала эксперт своим 94 000 подписчикам в TikTok.
«Если вы не будете мыть волосы дольше недели, возможно, это нормально для прядей, но это ужасно для кожи головы. Все эти скопления продуктов, омертвевшие клетки кожи и жир могут привести к воспалению, истончению или выпадению волос», – говорит дерматолог.
«Вместо этого ограничьте нанесение шампуня на корни, чтобы очистить кожу головы и сохранить влагу в прядях», – написала она под видео.
Доктор Нира также никогда не наносила бы оливковое масло на волосы или кожу головы, хотя некоторые влиятельные лица в сфере красоты советуют этот продукт. «Оливковое масло создает питательную среду, которая вызывает перхоть, которая может повлиять на рост волос», – утверждает доктор Нира.
Эксперт также предостерег от бразильского выпрямления – жесткого профессионального выпрямления, выполняемого профессионально, которое содержит формальдегид, известный канцероген.
«Это может повредить волосяные фолликулы и привести к образованию рубцов, что может привести к необратимой потере волос», – предостерегает доктор Нира.
@dermatologysurgeon Black tea compresses have been used by German dermatologists for years to fix damaged skin barriers and to help heal eczema/contact dermatitis on the face and body. To use these, brew unflavored black tea, drink or discard it, and then use the same tea bag to brew a second cup. Soak clean soft gauzes or wash cloths in the cooled solution from the second cup for 10 minutes. Wring out, then apply to affected area on body or face for 20 minutes followed immediately by a thick moisturizer. Repeat up to 4-5 times per day for 6 days. In a clinical study using this regimen, participants saw an improvement in just 3 days. #skinbarrierrepair #skinbarrier #damagedskinbarrier #fyp ♬ original sound - Taylor Dean
Не все согласились с ее экспертными советами. Один человек написал: «Бразильская завивка – лучшее решение, которое я когда-либо принимал», а другой согласился: «Бразильская завивка сделала мои волосы намного лучше». Кожный хирург ответил: «Если вам это поможет, я бы позаботился о том, чтобы в нем не было формальдегида, который может вызвать рак».
Совет доктора Ниры о том, чтобы мыть волосы чаще, также оказался спорным: один человек вмешался: «Для меня, как человека с очень длинными распущенными волосами, частое мытье – это большое «нет».
В видео дерматолог добавила к своим волосам еще три вещи, которые она никогда не делала, включая сушку феном.
«Я бы никогда не сушила волосы феном, сушка волос феном может привести к набуханию стержня волоса, что может сделать его более склонным к ломкости», – объяснил дерматолог.
Многие комментаторы выразили недовольство отсутствием сушки на воздухе, поскольку большинство стилистов утверждают, что слишком сильное тепло приводит к повреждению.
Доктор Нира продолжила: «Я бы никогда не носила очень тугие хвостики».
Дерматолог объяснил: «Если вы тянете волосы назад, это может вызвать тракционную алопецию, которая может привести к постоянной, необратимой потере волос».
Доктор Нира также никогда не плавала бы в хлорированном бассейне без шапочки для плавания, потому что «хлор действительно может лишить наши волосы влаги».
Итак, если вы хотите оживить тусклые, выпадающие локоны, советы доктора Ниры могут оказаться полезными.