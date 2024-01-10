СОВЕТ ДЕРМАТОЛОГА ⟩ Как избежать выпадения волос

Вы когда-нибудь задумывались, что тайно повреждает ваши волосы?

Получившая образование в Гарварде, сертифицированный дерматолог и хирург по раку кожи доктор Нира Натан из Массачусетса поделилась видео о том, чего она никогда не сделает со своими волосами – от сушки волос феном до бразильской укладки.

Хотя некоторые советы были ожидаемы, например, избегать жестких процедур, включающих формальдегид, другие аспекты шокировали ее поклонников, одержимых уходом за кожей.

«Если вы следили за мной, вы знаете, что я боролась с выпадением волос. Вот вещи, которые я бы никогда не делала со своими волосами, чтобы сохранить здоровье кожи головы и способствовать росту волос», – рассказала эксперт своим 94 000 подписчикам в TikTok.

«Если вы не будете мыть волосы дольше недели, возможно, это нормально для прядей, но это ужасно для кожи головы. Все эти скопления продуктов, омертвевшие клетки кожи и жир могут привести к воспалению, истончению или выпадению волос», – говорит дерматолог.

«Вместо этого ограничьте нанесение шампуня на корни, чтобы очистить кожу головы и сохранить влагу в прядях», – написала она под видео.