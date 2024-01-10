что есть, чтобы избавиться от тревоги ⟩ восемь продуктов, которые могут быть полезны

Мы живем в то время, когда нас постоянно сопровождают стресс и напряжение. Постоянные тревожные состояния способны отравить жизнь и истощить. Впрочем, это достаточно просто решить, если включить в свой рацион некоторые продукты. Они за счет содержания полезных веществ, витаминов и соединений способны нивелировать тревожность, снизить стресс и улучшить настроение. Что нужно есть, чтобы избавиться от тревоги и стресса, рассказывает Tsn.

Какие продукты снимают стресс, напряжение и тревожность?

Пробиотические и ферментированные продукты. Такая пища помогает поддерживать микрофлору кишечника, поэтому способствует снижению стрессовых состояний. Ибо ключевой гормон, улучшающий настроение – серотонин, вырабатывается именно в кишечнике. К таким продуктам относится греческий йогурт, квашеная капуста, комбуча, кимчи – ферментированное блюдо из капусты и дайкона, разновидности редиса.

Продукты с большой долей растительной клетчатки, также питают бактерии кишечника. Это овощи, фрукты, ягоды, цельные зерна, бобовые и т.д.

Продукты с высоким содержанием магния, которые помогают улучшить качество сна и снимают тревожность. Магний содержится в жирной морской рыбе, темном шоколаде и зеленых овощах. Темный шоколад следует есть небольшими порциями, четвертая часть плитки снизит уровень стресса и снимет напряжение.