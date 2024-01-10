БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМО! ⟩ Не нагулялись в праздники? Встретьте Новый год в самом центре Таллинна еще раз

В это волшебное время, когда в воздухе витает аромат ели и звучат колокольчики, все желающие приглашены на новогоднюю вечеринку «Танцевальный рай», полную веселья и очарования.

Вас ожидает фейерверк эмоций и захватывающее новогоднее шоу, главной гостью которого станет Юлия Куусметс со своим чарующим живым исполнением ярких новогодних хитов, а также танцевальное шоу обворожительных фей.

Юлия Куусметс. Фото: Промо.

Вечеринка пройдет на двух этажах, где для вас будут играть два разных музыкальных стиля. На хаус-площадке играет специальный гость - музыкальный продюсер и диджей - DARNO из всемирно известного дуэта Beard2Beard. На второй сцене вас ждут популярные танцевальные и новогодние хиты от резидентов вечеринки: DJ BELL и DJ PETERSON.

На протяжении всей ночи вас будут радовать восхитительные ангелы go-go, добавляя феерии вечеру. Хоровод вокруг праздничной ели, спецэфекты, декорации и лавина январского снега!

Фото: Промо.

Встретьте Новый год еще раз в канун Старого нового года и еще раз подарите себе шанс на радость и счастье в наступившем 2024 году, ведь вы помните - «как встретишь так и проведешь»!

Вас ждет время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Еще больше веселья! Еще больше позитива!

Двери рая открываются в 23:00, билет - 25 евро, билет Fast Track - 35 евро. ВНИМАНИЕ! Билеты в ограниченном количестве по особо выгодной цене в предварительной продаже в кассах Piletilevi (до 11 января - 20 евро, Fast Track - 25 евро)! Вход в клуб VATICAN через ресторан Kompu (павильон в Таммсааре парке).

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда!

Смотрите видео с прошлой вечеринки «Танцевальный рай»!