ГОРОСКОП НА 11 ЯНВАРЯ ⟩ Близнецы – будьте осторожны, а Козероги – проявите целеустремленность

Стрелец

В этот день Стрельцам следует быть очень осторожными при решении финансовых и профессиональных вопросов; стоит снизить свою деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. Покупки вряд ли будут удачными, особенно если вы намерены руководствоваться исключительно собственным вкусом. Несмотря на проявленный вами энтузиазм, дела не заладятся с самого утра; вместо того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов первостепенной важности, вы слишком много внимания уделите мелочам.

Возможны неприятности со здоровьем. От участия в любых рискованных предприятиях лучше воздержаться. В этот день для вас особенно важна поддержка близких, не пренебрегайте возможностью посоветоваться с теми, кто заслужил ваше доверие.

Козерог

Нельзя сказать, что этот день будет легким и приятным: на долю представителей данного знака выпадут серьезные испытания. Тем не менее, проявив целеустремленность, вы сможете добиться успеха – не теряйте веры в себя и ставьте перед собой достижимые цели. Не ждите многого: ваши разумные желания наверняка исполнятся.

Новое романтическое знакомство не принесет радости мужчинам-Козерогам: оно не только не окажется длительным, но и может иметь неприятные последствия. Отношения влюбленных могут разрушить ревность или измена. Женщинам-Козерогам следует уделить внимание своему здоровью, больше отдыхать и отдать предпочтение здоровой пище.

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