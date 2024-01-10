Русский театр Эстонии начинает год новыми громкими проектами

Минувший год Русского театра Эстонии можно с уверенностью назвать успешным. Это и 13 премьерных спектаклей, и резонансная юбилейная акция «Вишневый сад» в городском пространстве, а также яркий и нестандартный юбилей, который посетили более 1000 человек, что позволило существенно расширить аудиторию праздничного вечера. Это и высокие финансовые показатели, и открывшаяся сценическая площадка RING, которая стала магнитом для молодежных креативных проектовю.
Безусловно, все это способствовало росту популярности и посещаемости театра. Но вдобавок к этому изменился и творческий облик театра – пришел новый креативный художественный руководитель, появились и уже успели о себе ярко заявить молодые талантливые актеры.
Ближайшей же премьерой станет спектакль для подростков «Почти смешной stand-up про мою жизнь» по книге австрийской писательницы Кристине Нёстлингер. История от первого лица рассказывает о бунтующем тинейджере, его первой влюбленности, поисках и обретении себя, то есть о взрослении. А в марте греческий постановщик Георгий Кутлис, автор спектакля «Мудрец», уже не первый сезон идущего в театре, поставит известную черную комедию Дарио Фо «Случайная смерть анархиста», спектакль выйдет под названием «Детективная комедия».
Самые маленькие театралы в течение этого года будут знакомиться со сказками народов мира в рамках нового театрального проекта «С миру по сказке». Данный проект задуман как познавательный цикл для детей в 2024 году, объявленном Министерством культуры Эстонии годом культурного многообразия. Первого нашего героя из Китая – жёлтого аиста – дети встретят уже в феврале.
Еще в текущем театральном сезоне стартуют два важных для театра проекта. Режиссер из Израиля Семен Александровский уже начал репетировать спектакль по рассказу писателя Юлия Даниэля «Искупление». Это копродукция с недавно созданным фондом ENTRACTE International обеспечит прокат спектакля за пределами Эстонии, что открывает для Русского театра возможности позиционировать себя как часть европейской культуры. Тема спектакля злободневна и актуальна – это тема ответственности. С актерами театра Марикой Отса и Александром Жиленко в спектакле будет играть Максим Виторган.
В конце этого сезона режиссер и драматург Иван Вырыпаев с командой международного фонда Teal House приступят к работе над постановкой по новой пьесе Вырыпаева «Махамайя Эл.. Див…» (Mahavishnu electronic devices).
Иван Вырыпаев о спектакле: «Наш спектакль «Махамайя Эл.. Див..» это гораздо больше чем театр. Это использование инструментов театра для развития своей личной эволюции. Мы делаем это шоу – медитацию в разных странах и на разных языках. И нам очень радостно, что теперь у нас есть возможность создать наш спектакль в Таллинне. Мы очень надеемся, что зрителю в Эстонии будет интересно и полезно получить этот опыт. Спектакль Махамайя это именно опыт. Спектакль – медитация. Но это и шоу.»
Иван Вырыпаев и его коллеги из Teal House проведут серию мастер-классов по режиссуре, драматургии и другим театральным дисциплинам уже в мае, затем осенью, и непосредственно перед премьерой спектакля в феврале 2025 года. Подробная программа скоро появится на сайте Русского театра.
Летом театр продолжит играть спектакль-мистерию «Мавка» в Музее под открытым небом в Рокк-аль-маре. История драматической встречи двух миров - языческого мира природы и мирского, человеческого - это масштабное и завораживающее зрелище по произведению Леси Украинки. Далее на афише появится русская классика - спектакль «Дубровский», а затем
Стоппард, где совместно с актерами Русского театра будут играть артисты из Латвии и других театров Эстонии. Зрителей также ждут новые детские постановки, интересные новаторские проекты на сцене Ринг, в новом формате пройдет и проект «Детские писатели». В планах гастроли в Ригу, проект в Казахстане, дипломные работы молодых режиссеров и самостоятельные постановки наших артистов.