Русский театр Эстонии начинает год новыми громкими проектами

В конце этого сезона режиссер и драматург Иван Вырыпаев с командой международного фонда Teal House приступят к работе над постановкой по новой пьесе Вырыпаева «Махамайя Эл.. Див…» (Mahavishnu electronic devices).

Иван Вырыпаев о спектакле: «Наш спектакль «Махамайя Эл.. Див..» это гораздо больше чем театр. Это использование инструментов театра для развития своей личной эволюции. Мы делаем это шоу – медитацию в разных странах и на разных языках. И нам очень радостно, что теперь у нас есть возможность создать наш спектакль в Таллинне. Мы очень надеемся, что зрителю в Эстонии будет интересно и полезно получить этот опыт. Спектакль Махамайя это именно опыт. Спектакль – медитация. Но это и шоу.»

Иван Вырыпаев и его коллеги из Teal House проведут серию мастер-классов по режиссуре, драматургии и другим театральным дисциплинам уже в мае, затем осенью, и непосредственно перед премьерой спектакля в феврале 2025 года. Подробная программа скоро появится на сайте Русского театра.

Летом театр продолжит играть спектакль-мистерию «Мавка» в Музее под открытым небом в Рокк-аль-маре. История драматической встречи двух миров - языческого мира природы и мирского, человеческого - это масштабное и завораживающее зрелище по произведению Леси Украинки. Далее на афише появится русская классика - спектакль «Дубровский», а затем

Стоппард, где совместно с актерами Русского театра будут играть артисты из Латвии и других театров Эстонии. Зрителей также ждут новые детские постановки, интересные новаторские проекты на сцене Ринг, в новом формате пройдет и проект «Детские писатели». В планах гастроли в Ригу, проект в Казахстане, дипломные работы молодых режиссеров и самостоятельные постановки наших артистов.