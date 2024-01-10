Глюкоза после скандала с «голой» вечеринкой покинула Россию

В подписи к публикации исполнительница хита «А снег идет» заявила, что ее давняя мечта сбылась – она впервые на Сейшелах.

«Это сплошной восторг! Удивительная природа – ощущение, будто все вокруг написано великим художником. Единственный минус – погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. А солнышко, думаю, еще проглянет» – радуется певица.

Пользователи Сети моментально отреагировали на новые фотографии любительницы откровенных нарядов.

В основном комментаторы припоминали Глюкозе участие в «голой» вечеринке Ивлеевой:

«Зимой в клубе полуголая, на жарких островах в свитере... Логика...»

«А что, теперь все "звезды" будут даже на югах ходить в свитерах?»

«Все? Никакой эротики больше? Фуфайки?»

«Наташка теперь боится раздеваться.»

«Уж слишком утеплилась.»

«Одетая? Уже хорошо.»

Преданные фанаты же пожелали артистке хорошего отдыха и посоветовали не обращать внимание на злых подписчиков.

Вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом «almost naked» прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. Критику вызвали как концепция мероприятия, так и костюмы гостей.

На вечеринке присутствовали более 200 человек. Среди гостей числились Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Лолита Милявская, Анна Asti, Саша Спилберг и другие.

Несмотря на публичные извинения, посетивших вечеринку российских «звезд» стали «отменять» – убирать из новогодних эфиров и штрафовать.

Кроме того, Лефортовский суд Москвы признал вечеринку «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Для Ионовой участие в вечеринке закончилось громким высказыванием продюсера Максима Фадеева. Он заявил, что более не хочет работать и вообще ассоциироваться с ней.