Ревве объявили бойкот на российском ТВ вслед за Киркоровым

C началом войны в Украине Александр Ревва покинул Россию и уехал в Испанию. По возвращении в конце 2023 года он спел на «Песне года» и снялся в шоу «Дуэты». Последнее появление вызвало скандал, потому что зрители осудили его возвращение на телеэкран.

В итоге, руководство канала убрало из эфира часть с его присутствием, а через пару дней то же самое сделало руководство шоу «Песни года». На последнем Александр Ревва также заявлял, что только «любовь спасет этот мир».

По словам главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, в федеральном эфире Ревву зрители больше не увидят. В беседе со СМИ он назвал артиста «другом Зеленского» и указал, что у Реввы двойное гражданство.

«Все мы знаем, что у него была позиция изначально другая», – указал Бородин.

Чиновник также подчеркнул, что из-за потери доходов Ревва «переобулся» и вернулся в Россию «зарабатывать». «Но мы этого ему не дадим сделать», – подчеркнул Бородин.

По его словам, подвергшиеся бойкоту на ТВ артисты делают все, чтобы вернуться в эфиры. Бородин считает, что от отсутствия в эфире таких артистов телевидение «только выигрывает».