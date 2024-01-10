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«ДАЖЕ ЛЕД НЕ ТАКОЙ СКОЛЬЗКИЙ» ⟩ Столичные жители возмущены состоянием пола в Ыйсмяэском спа

Анналийза Кёсс
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Фото: Taavi Sepp / Shutterstock / Elu24 kollaaž

«Таблички, что здесь очень скользко есть, но они не спасут от худшего», - жалуются люди в социальных сетях на очень скользкий пол в сауне спа-центра Ring в Ыйсмяэ. По словам представителя Департамента здоровья, ответственным за контроль соблюдения требований безопасности, напольная плитка отвечает требованиям.

«В общем все в порядке, но есть одна деталь, которая просто опасна для жизни», - поделился Андрус в социальных сетях впечатлениями от посещения Ring Spa в Таллинне, где пол в сауне оказался очень скользким.

«Вы можете идти прижавшись к стене, но все равно упадете. Я видел много подскользнувшихся и упавших», - сказал мужчина, посетивший спа со своим малышом, который тоже несколько раз упал и ударился головой.

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