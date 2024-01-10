«ДАЖЕ ЛЕД НЕ ТАКОЙ СКОЛЬЗКИЙ» ⟩ Столичные жители возмущены состоянием пола в Ыйсмяэском спа

«Таблички, что здесь очень скользко есть, но они не спасут от худшего», - жалуются люди в социальных сетях на очень скользкий пол в сауне спа-центра Ring в Ыйсмяэ. По словам представителя Департамента здоровья, ответственным за контроль соблюдения требований безопасности, напольная плитка отвечает требованиям.