«Таблички, что здесь очень скользко есть, но они не спасут от худшего», - жалуются люди в социальных сетях на очень скользкий пол в сауне спа-центра Ring в Ыйсмяэ. По словам представителя Департамента здоровья, ответственным за контроль соблюдения требований безопасности, напольная плитка отвечает требованиям.
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«ДАЖЕ ЛЕД НЕ ТАКОЙ СКОЛЬЗКИЙ» ⟩ Столичные жители возмущены состоянием пола в Ыйсмяэском спа
«В общем все в порядке, но есть одна деталь, которая просто опасна для жизни», - поделился Андрус в социальных сетях впечатлениями от посещения Ring Spa в Таллинне, где пол в сауне оказался очень скользким.