Ср, 10.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

Звезда «Отеля Элеон» и «Холопа» Милош Бикович впервые стал отцом

Limon.ee
Copy
Милош Бикович.
Милош Бикович. Фото: Anton Novoderezhkin

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович впервые стал отцом. По данным портала Puls Online, его избранница Ивана Малич родила сына в одной из клиник Белграда.

Как выяснил портал, роды прошли в частной клинике в Белграде. Малыш появился на свет здоровым, сейчас он и его мама чувствуют себя хорошо. Новость о пополнении в семействе подтвердил и сам актер: на странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок, под которым сразу же начали писать поздравления.

О скором пополнении в семействе Милош Бикович сообщил поклонникам в социальных сетях в сентябре прошлого года. Он принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего ребенка. Артист заключил: как только пара захочет поговорить на эту тему, она обязательно свяжется с журналистами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх