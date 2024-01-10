Умерла мать Мелании Трамп

78-летняя Амалия Кнавс, мать Мелании Трамп, жены 45-президента США, умерла вскоре после того, как стало известно о ее болезни. О смерти женщины Дональд Трамп сообщил 9 декабря в соцсети, пишет Focus.

Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с тещей.

«Это очень печальная ночь для всей семьи Трампа! Великая и прекрасная мать Мелании, Амалия, только что отправилась в прекрасное место на небе. Она была невероятной женщиной, и ее будет не хватать!» – написал он.

Мелания также рассказала о смерти матери:

«С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие», – написала она в Х.

Из-за болезни Амалии Мелания пропустила большую часть празднования Рождества и Нового года в Мар-а-Лаго. Она не раскрыла причину смерти, но Дональд сказал в канун Нового года, что его свекровь была «очень больна», и это «тяжело» отразилось на семье.