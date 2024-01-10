НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ На Ратушной площади в Таллинне засверкает огнями волшебный лес

«Ратушная площадь не опустеет, на ней будет создан традиционный лабиринт из маленьких елочек, или волшебный лес», – говорит старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. Огни в волшебном лесу-лабиринте зажгутся в эту пятницу, 12 января.

«Рождество прошло, но поскольку темнота еще задержится на некоторое время, каждый лучик света в городском пространстве не будет лишним», – уточняет старейшина Кесклинна.

В этот раз частью яркой инсталляции станут и скамейки, которые были установлены на Ратушной площади весной прошлого года. Установка маленьких елочек, украшенных гирляндами, начнется уже сегодня, 10 января. Центром волшебного леса станет главная елка страны. Дополнят инсталляцию сверкающие животные и яркие снежные шары.

Волшебный лес украшал Ратушную площадь и в прошлые годы. Лишь в прошлом году из-за энергетического кризиса инсталляции не было, но в этот году добрая, полюбившаяся жителями Таллинна и гостями столицы, традиция вновь возвращается. До встречи в волшебном лесу!