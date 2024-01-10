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НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ На Ратушной площади в Таллинне засверкает огнями волшебный лес

Limon.ee
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Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будто бы сошла со страниц зимней сказки братьев Гримм. Однако музыканты, поддерживающие оккупацию Крыма, здесь неуместны.
Рождественская ярмарка на Ратушной площади Таллинна будто бы сошла со страниц зимней сказки братьев Гримм. Однако музыканты, поддерживающие оккупацию Крыма, здесь неуместны. Фото: Tallinna Jõuluturg / Facebook

В минувшее воскресенье, 7 января, завершил работу рождественский рынок в Старом городе. Однако атмосфера праздника на этом не заканчивается: на Ратушной площади уже в конце этой недели  появится волшебный лес.

«Ратушная площадь не опустеет, на ней будет создан традиционный лабиринт из маленьких елочек, или волшебный лес», – говорит старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. Огни в волшебном лесу-лабиринте зажгутся в эту пятницу, 12 января.

«Рождество прошло, но поскольку темнота еще задержится на некоторое время, каждый лучик света в городском пространстве не будет лишним», – уточняет старейшина Кесклинна.

В этот раз частью яркой инсталляции станут и скамейки, которые были установлены на Ратушной площади весной прошлого года. Установка маленьких елочек, украшенных гирляндами, начнется уже сегодня, 10 января. Центром волшебного леса станет главная елка страны. Дополнят инсталляцию сверкающие животные и яркие снежные шары.

Волшебный лес украшал Ратушную площадь и в прошлые годы. Лишь в прошлом году из-за энергетического кризиса инсталляции не было, но в этот году добрая, полюбившаяся жителями Таллинна и гостями столицы, традиция вновь возвращается. До встречи в волшебном лесу!

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