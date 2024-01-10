Журналисты выяснили, почему Меган Маркл не было на «Золотом глобусе»

Меган Маркл не смогла присоединиться к актерам из популярного сериала «Форс-Мажоры», в котором она играла. Ее бывшие коллеги сообщили, что просто не могли ей позвонить. А инсайдер назвал другую причину. Герцогиня и принц Гарри, которых ранее назвали голливудскими неудачниками, не пришли на церемонию. Источник сообщил, что герцогиня Сассекская была приглашена на мероприятие, но «к сожалению» не смогла появиться из-за других планов.

Тем временем Джина Торрес, сыгравшая Джессику Пирсон в американской юридической драме, в воскресенье рассказала, что у бывших коллег по съемкам просто «нет номера» Меган Маркл.

Журналисты спросили, звонил ли герцогине кто-то из бывших коллег по сериалу, но Джина, похоже, раскрыла причину отсутствия герцогини.

«У нас нет ее номера. Мы просто не так делаем. Она увидит. Она будет смотреть. Она будет рада, что мы здесь», – сказала 54-летняя американская актриса, присутствовавшая на королевской свадьбе принца Гарри и Меган в 2018 году.

Впрочем, ведущий Джо Кой упомянул Меган и принца Гарри в своей речи.

Он сказал, что этой паре платят «миллионы за то, что они абсолютно ничего не делают – и это только Netflix», под громкий смех в зале, в том числе со стороны генерального директора Netflix Теда Сарандоса.