В Пярнумаа полицейские, пришедшие сообщить печальную новость, помогли одинокой женщине

Ляэнеская префектура пишет на своей странице в Facebook, что 2 января участковые полицейские Сигне и Керда пришли к жительнице Пярнуского уезда, чтобы сообщить печальную новость о смерти ее бывшего мужа.

Полицейские знали, что мужчина ежедневно поддерживал женщину, помогая ей с делами, которые она не могла делать сама из-за проблем со здоровьем.

Когда полицейские поговорили с женщиной, выяснилось, что она не может самостоятельно принести дрова и воду или сходить в продуктовый магазин. Поэтому участковые полицейские Сигне и Керда решили помочь и принесли дров, и воду из колодца. Кроме того, они принесли женщине и необходимые продукты из магазина.

О том, что женщине нужна помощь, также сообщили в местные органы власти, и уже на следующий день при поддержке местных властей для женщины была организована продовольственная помощь.