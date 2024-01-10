СМОТРИ, что сделал Алар Карис ⟩ Президент нашей страны вызвал бурную реакцию в соцсетях

«Говорят, что покупатель – король, но иногда случается, что покупатель – президент», – радостно комментирует Pakendikeskus на своей странице в Facebook. Во вторник магазин Pakendikeskus посетил не кто иной, как президент Эстонской Республики Алар Карис.

«Кстати, когда он вошел в магазин, то сказал: "Смотрите-ка, и в правду стоящий магазин!"» - делятся работники в социальных сетях.

"Мы очень рады, что самый главный человек страны сделал необходимые личные покупки в нашем магазине, и, думаю, можно с уверенностью сказать, что реклама работает!"

Pakendikeskus известен тем, что превращает злободневные скандалы в рекламу, поэтому в комментариях, конечно же, предлагается превратить визит президента в хорошую шутку: «Сделайте мем из этого поста!».