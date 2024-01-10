Фото ⟩ Вау! Политик Яна Тоом внесла изменение в свое имя

Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом сообщила в социальных сетях, что вернула своему имени то написание, которое было в свидетельстве о рождении.
А именно, в новой ИД-карте, которую она получила в полиции, первая буква в ее имени была заменена с Y на J.
«Оказалось, есть такое правило: при замене документа можно вернуть имя, данное при рождении. Прежде мне говорили, что замена Y на J – это смена имени и стоит денег. Ну а я упиралась рогом, потому что Y в моем имени – напоминание о гражданстве России, я никого не просила писать свое имя на французский манер. Утешалась тем, что могла бы быть Лыудмилой – и такую транскрипцию видела. Но вот пошла менять ИД-карту и в отделении Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре мне сказали: а вы не хотите вернуть прежнее написание? И – вернули! И не взяли денег!» – радуется Тоом.
Она выразила благодарность сотрудникам полиции, которые проявили к ней такую внимательность. «А кто больше всех обрадовался? Правильно, мама! Она, бедняжка, оказывается все эти годы по поводу Yana страдала. Ну и мне, если честно, надоело всякий раз искать подходящий шрифт, чтобы Yana на рекламных материалах не читалась как Vana», – добавляет Тоом.