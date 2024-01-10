Мотив неясен ⟩ Пропавшая в Литве девятилетняя девочка найдена живой в гараже мужчины средних лет

Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе несколько дней искали девятилетнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января. Поздним вечером 9 января литовские СМИ сообщили, что Агота найдена. Позже это подтвердила литовская полиция, передает RUS TVNET.
Полиция сообщила, что девочка найдена живой и в настоящее время находится в больнице. Аготу обнаружили в гараже в 1,5 км от места, где ее похитили. По подозрению в похищении был задержан 42-летний мужчина.
«Найти это место определенно было нелегко. Возможно, успех обеспечила совместимость наших технических средств, наших предчувствий и опыта полицейских (...) Подозреваемого и девочку нашли в конкретном гараже, в который мы проникли принудительным методом», – сказал генеральный комиссар литовской полиции Ренат Пожела.
Полиция установила, что гараж был переделан, но более подробной информации не предоставила.
«Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была не простая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма – разглашать ли эту информацию общественности или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным», – продолжает глава литовской полиции.
Полиция расследует, не совершил ли подозреваемый и другие подобные преступления, поскольку похищение Аготы было хорошо продуманным. Мотив 42-летнего подозреваемого неясен.
«Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления: вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду (...) Это заслуга всех, что нам повезло», – добавил Пожела.
К поискам девушки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций «Арас». «Они подключились к последнему этапу», – заявил глава литовской полиции.
Он также отметил, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления. «Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле, и на него были надеты наручники», – рассказал Пожела.
Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой. «Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, девочка находится на попечении родителей. Родители счастливы», – сказал Пожела.
Уже сообщалось, что Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны.
Полиция проверяла информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представитель полиции.
Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координировал Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложнялись серьезным похолоданием.
Искать пропавшую девочку полиции помогали и литовские земессарги – члены Стрелкового союза.