Мотив неясен ⟩ Пропавшая в Литве девятилетняя девочка найдена живой в гараже мужчины средних лет

Полиция сообщила, что девочка найдена живой и в настоящее время находится в больнице. Аготу обнаружили в гараже в 1,5 км от места, где ее похитили. По подозрению в похищении был задержан 42-летний мужчина.

Пропавшая Агота Фото: Kauņas policija

«Найти это место определенно было нелегко. Возможно, успех обеспечила совместимость наших технических средств, наших предчувствий и опыта полицейских (...) Подозреваемого и девочку нашли в конкретном гараже, в который мы проникли принудительным методом», – сказал генеральный комиссар литовской полиции Ренат Пожела.

Полиция установила, что гараж был переделан, но более подробной информации не предоставила.

«Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была не простая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма – разглашать ли эту информацию общественности или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным», – продолжает глава литовской полиции.

Полиция расследует, не совершил ли подозреваемый и другие подобные преступления, поскольку похищение Аготы было хорошо продуманным. Мотив 42-летнего подозреваемого неясен.

«Это послание потенциальным преступникам, которые, возможно, планируют дальнейшие преступления: вас будет искать не только полиция. И это очень хорошо. Я рад, что у нас много граждан, которые бросают работу и проявляют инициативу в такую холодную погоду (...) Это заслуга всех, что нам повезло», – добавил Пожела.

Otsimiskuulutused kadunud üheksa-aastase tüdruku Agota pildiga. Фото: Erakogu