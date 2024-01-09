Можно было и пешком: самолет известной авиакомпании совершил самый короткий перелет

Самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Ryanair, совершил между двумя аэропортами румынского Бухареста один из самых коротких перелетов для самолетов этого класса. Об этом сообщает авиационное сообщество Aeronews.

Самолет Ryanair, летевший из итальянского города Тревизо, из-за снегопада и неубранной взлетно-посадочной полосы сел в старом аэропорту румынской столицы Бэняса. Однако экипаж решил не высаживать пассажиров, а только дозаправился, очистил самолет ото льда и вылетел в международный аэропорт Бухареста Отопень, пролетев всего около 7 километров.

Кроме того, такой короткий перелет между аэропортами Бухареста позволил авиакомпании избежать компенсации пассажирам за «незавершенный полет».

По мнению экспертов авиационных сообществ, это был самый короткий по дистанции рейс Boeing 737.