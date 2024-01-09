ВИДЕО ⟩ Пенсионер решил выяснить почему его вещи перемещаются сами собой: он и подумать не мог, что причина в этом

Грызун постоянно раскладывает разбросанные вещи обратно в коробку.

75-летний Родни Холбрук из Великобритании заметил, что в его сарае хаотично передвигаются вещи - прищепки для одежды, пробки, гайки и болты. Мужчина начал собственное расследование, установил видеонаблюдение и был шокирован, когда узнал всю правду, пишет издание The Guardian.

«Сначала я заметил, что еда, которую я насыпал птицам, оказывалась в моих старых ботинках, хранящихся в сарае», - рассказывает пенсионер-почтальон, живущий в Билт-Уэллсе (английское графство Пауис).

Поэтому мужчина установил камеру ночного видения на своем верстаке, чтобы понять, что же там происходит на самом деле. Удивлению британца не было предела, когда он увидел на записи мышь, которая прибегает каждую ночь и начинает интенсивную «уборку» в его сарае. В частности раскладывает разбросанные вещи обратно в коробку.

«Теперь я не заморачиваюсь уборкой. Оставляю вещи вне коробки, а утром они уже лежат на месте. Думаю, та мышь убрала бы и мою жену, если бы она была там», - смеется пенсионер и добавляет, что грызун даже способен переносить кабельные стяжки.

Интересно, что с мистером Холбруком подобная история случается уже не впервые. Пять лет назад другая «опрятная» мышь убирала за ним в Бристоле. Тогда почтальон на пенсии также устанавливал ночную видеокамеру.

«Мое видео стало вирусным и удивило людей во всем мире. Не могу поверить, что здесь, в Билт-Уэллсе, произошло то же самое», - сказал журналистам удивленный Родни.