Официально: названа причина смерти певицы Шинейд О’Коннор

Вскрытие и последующее расследование смерти Шинейд О«Коннор установило, что певица умерла вследствие естественных причин.

Суд добавил, что производство по смерти О'Коннор прекращено, сообщает People.

Напомним, певицу нашли в ее квартире в Лондоне утром 26 июля 2023 года. Она не реагировала ни на какие раздражители. Полиция и медики, прибывшие на место, констатировали ее смерть.

Знаменитая ирландская певица и композитор, которая прославилась благодаря песне Принса - Nothing Compares 2 U за свою жизнь издала 10 музыкальных альбомов, отметилась несколькими громкими скандалами и боролась с психическими расстройствами, которые преследовали ее на протяжении жизни.

В январе 2022 года 17-летний сын Шинейд О»Коннор Шейн совершил самоубийство. Певица тяжело переживала его потерю, свой последний пост в Twitter, которым она активно пользовалась, она посвятила сыну, отметив, что не может без него жить.

Тем не менее, певица пыталась продолжать жить, и, переехав в Лондон, заговорила о записи нового альбома. Ее последняя песня The Magdalene Song стала саундтреком к последнему эпизоду мини-сериала Женщина в стене производства BBC.