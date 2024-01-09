ПЛАН СРАБОТАЛ ⟩ Мужчина сорвал джекпот, используя необычную тактику

Приверженность одного австралийца к игре с одними и теми же номерами вылилась в огромный выигрыш в лотерею Saturday Lotto. Об этом пишет Yahoo News.

Упорство и вера мужчины, имя которого не называется, принесли свои плоды, он выиграл 1,4 миллиона долларов.

Житель Лисмора был приятно удивлен, что он стал одним из семи новоиспеченных миллионеров в субботнем розыгрыше лотереи (6 января). Выигрышными номерами оказались 17, 12, 36, 42, 13 и 34, а дополнительными — 41 и 38. Семь победителей первого дивизиона получили по $1 428 571,43.

«Я беру эти номера уже очень давно - может быть, 15 лет или больше. Я не беру их каждую неделю. Я рад, что взял их именно в эти выходные», - сказал победитель представителю лотереи после того, как ему пришлось бежать к машине, чтобы найти и билет и подтвердить выигрыш.

Победитель лотереи отметил, что последние несколько лет были трудными и крупный денежный приз пришелся как нельзя кстати.

«Честно говоря, я ошеломлен! Даже не знаю, что сказать. Это большой шок», - добавил счастливчик

Мужчина сказал, что ему нужно время, чтобы полностью осмыслить свою победу, прежде чем он решит, что делать с деньгами.