Еще один российский музыкант был задержан за ношение одного носка

На солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) написали донос в Генпрокуратуру РФ из-за выступления на концерте в обнаженном виде, пишет Meduza.
7 января на концерте в клубе Mod в Петербурге Тесли во время исполнения песни «Белое на белом» вышел на сцену в одном носке на гениталиях, а затем снял его, оставшись полностью голым.
Как пишет Mash, на музыканта пожаловался в прокуратуру активист Виталий Бородин, который усмотрел в выступлении «пропаганду» ЛГБТ.
В действиях музыканта уже якобы усмотрели «признаки административного правонарушения». Максим пытался улететь из России в Казахстан, но был задержан в аэропорту.