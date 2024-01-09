ВИДЕО ⟩ Порнозвезда и жена латвийского паркуриста рассказала, что муж думает о ее профессии

Рид стала гостьей подкаста Holly Randall Unfiltered на YouTube американского режиссера Холли Рендал, где и рассказала о знакомстве с Петкуном.

«Он родился в Латвии, но прибыл [в США] незадолго до пандемии Covid-19, и из-за ограничений на поездки застрял здесь. Я увидела его Instagram. Мне показалось, что он очень милый и привлекательный», - вспоминает Рид.

Известная порнозвезда на тот момент была готова к серьезным отношениям, но боялась подойти к Павлу. «Как мне написать ему, чтобы он видел во мне Эшли, а не порнозвезду Райли Рид?» - задавалась вопросом девушка.

Рид дождалась подходящего момента, когда Паша поделился в своих социальных сетях прочитанной книгой, которую читала и она. «Я покажу ему, что я читаю книги, что я личность, а не просто сексуальный объект в Instagram».

Они встретились в совместном проекте, и между ними сразу вспыхнула искра. «Мы встречались пару раз и с тех пор не расстаемся», - говорит Рид.

Отвечая на вопрос, была ли когда-нибудь помехой ее профессия, звезда фильмов для взрослых не скрывает, что это доставляло дискомфорт. Она вспоминает, что подруга однажды сказала Паше:

«Люди будут думать, что ты глупый, потому что встречаешься с порнозвездой. Люди будут думать, что ты глуп, даже если ты и не встречаешься с порнозвездой. Выбирай, кем хочешь быть».