БРУТАЛЬНАЯ ЧЕЛЮСТЬ АЛЬФА-САМЦА ⟩ Что делают мужчины, что бы получить трендовую внешность

Современные представители мужского пола готовы пойти даже на самые серьезные меры, чтобы стать альфа-самцами в прямом смысле этого слова. Почему возникла эта тенденция, рассказывает Womanhit.

Они колят ботокс

Мужчины перестали стесняться того, что они ухаживают за собой, более того, стали продвигать это как норму. Формула того, что мужчина должен быть лишь красивее обезьяны, уходит в далекое прошлое.

Так, в этом году медийные мужчины запускают свои бьюти-бренды. В частности, Брэд Питт и Фарелл Уильямс. Бывший муж Анджелины Джоли так и вовсе несколько лет назад стал первым мужчиной, который представлял парфюм Chanel N5.

Косметологи отмечают огромный прирост мужской аудитории на процедуру ботокса. Она уже получила название бротокс (от английского «бро» – братан). Основной запрос сильной половины – проработать лоб и убрать гусиные лапки. Делать инъекции они начинают с 30, а некоторые и с 25 лет, если являются публичной персоной.

20 лет назад такого себе невозможно было представить, но новое поколение инфлюенсеров меняет этот эстетический мир. Стефан Оруа, косметолог, который практикует в Париже более 20 лет, говорит, что вначале карьеры его клиентура на сто процентов состояла из женщин. Отмечает, что сегодня среди его клиентов от 20 до 30% мужчин. Есть и те, кто моложе 30.