ФОТО ⟩ Бесплатный каток в Маарду закрылся, не проработав и недели

Мы отравились в Маарду, чтобы снять репортаж на катке, но прибыв на место мы узнали, что каток через час закрывается. Работники, отвечающие за техническое обслуживание, сказали, что из-за оттепели каток будет закрыт, чтобы сохранить покрытие в хорошем состоянии. Работа маардуского катка, в отличии от столичных, зависит от погодных условий. Он снова будет открыт для всех желающих, как только вернется мороз.