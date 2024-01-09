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ФОТО ⟩ Бесплатный каток в Маарду закрылся, не проработав и недели

Limon.ee
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Открывшийся 5 января в Маарду бесплатный каток, который привлек внимание и жители столицы, не проработал и недели, а все из-за капризной эстонской погоды.

Мы отравились в Маарду, чтобы снять репортаж на катке, но прибыв на место мы узнали, что каток через час закрывается. Работники, отвечающие за техническое обслуживание, сказали, что из-за оттепели каток будет закрыт, чтобы сохранить покрытие в хорошем состоянии. Работа маардуского катка, в отличии от столичных, зависит от погодных условий. Он снова будет открыт для всех желающих, как только вернется мороз.

Каток будет работать с 10:00 до 21:00.

Для детей до 18 лет прокат коньков бесплатный.

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