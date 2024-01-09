ПРОШЛО 48 ЧАСОВ ⟩ Что известно о пропавшей в Литве 9-летней девочке?

Литовское СМИ 15min сообщает, что девятилетняя девочка Агота пропала 7 января между 16:20 и 17:20. Она вышла из дома и пошла на автобусную остановку, расположенную недалеко от ее родной улицы. Девочка собиралась пойти в ближайший магазин, чтобы купить батарейки. В 19:30 родители обратились в полицию и заявили о пропаже девочки.