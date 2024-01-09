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ПРОШЛО 48 ЧАСОВ ⟩ Что известно о пропавшей в Литве 9-летней девочке?

Геттер Трумси
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Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost/Kuvatõmmis Facebookist/Elu24 kollaaž

Литву потрясло исчезновение девятилетней девочки Аготы. Последний раз ребенка видели на автобусной остановке в Каунасе в воскресенье вечером. К 16:30 вторника, спустя 48 часов после исчезновения девочки, вопросов появилось больше, чем ответов, пишет Elu24.

Литовское СМИ 15min сообщает, что девятилетняя девочка Агота пропала 7 января между 16:20 и 17:20. Она вышла из дома и пошла на автобусную остановку, расположенную недалеко от ее родной улицы. Девочка собиралась пойти в ближайший магазин, чтобы купить батарейки. В 19:30 родители обратились в полицию и заявили о пропаже девочки.

Автобусная остановка (отмечена на карте), где девочку видели в последний раз, находится рядом с улицей, где живет Агота (отмечена красной линией).
Автобусная остановка (отмечена на карте), где девочку видели в последний раз, находится рядом с улицей, где живет Агота (отмечена красной линией). Фото: Kuvatõmmis Google Mapsist / Elu24 kollaaž
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