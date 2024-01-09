Кумир подростков блогер-миллионник впервые станет отцом

Один из самых популярных видеоблогеров Влад Бумага, наиболее известный как Влад А4, и его девушка Юлия Годунова сообщили общественности о скором пополнении в семействе.
На фото, опубликованных 8 января 2024 года на странице в Instagram, девушка демонстрирует внушительный животик.
«Ждем 🐣», – кратко сказано в описании к снимкам.
Преданные фанаты не заставили себя ждать и засыпают будущих родителей поздравлениями. Один самых частых вопросов касается свадьбы. Однако пока никто не дает на него ответа.
27-летний Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей.
29 ноября 2014 года он зарегистрировал свой канал на YouTube с названием «A4», обыгрывая свою настоящую фамилию Бумага. Известность пришла в декабре 2016 года после публикации ролика «24 часа в батутном центре», когда количество подписчиков в течение месяца выросло с 200 тысяч до 1 миллиона человек.
На его канал в YouTube подписано свыше 50 миллионов человек.
Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.