Кумир подростков блогер-миллионник впервые станет отцом

На фото, опубликованных 8 января 2024 года на странице в Instagram, девушка демонстрирует внушительный животик.

«Ждем 🐣», – кратко сказано в описании к снимкам.

Преданные фанаты не заставили себя ждать и засыпают будущих родителей поздравлениями. Один самых частых вопросов касается свадьбы. Однако пока никто не дает на него ответа.

27-летний Влад А4 стал популярен после серии юмористических роликов для детей.

29 ноября 2014 года он зарегистрировал свой канал на YouTube с названием «A4», обыгрывая свою настоящую фамилию Бумага. Известность пришла в декабре 2016 года после публикации ролика «24 часа в батутном центре», когда количество подписчиков в течение месяца выросло с 200 тысяч до 1 миллиона человек.

На его канал в YouTube подписано свыше 50 миллионов человек.

Годунова – тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.