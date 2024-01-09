ДРАКОН ОСЧАСТЛИВИТ ⟩ Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым символ года подарит шикарный 2024

Рак

Для Раков 2024 год пройдет под знаком денег и благополучия. У представителей водного знака ожидается прибавление в семействе. Ваши опасения понятны, но астролог считает, что сейчас самое лучшее время. Жизнь покажет эффективные способы заработка, год Дракона щедро одарит деньгами, если Раки будут трудолюбивы и упорны.

Лев

Представители огненного знака в 2024 году станут лучшей версией себя. В начале года Львы примут твердое решение поменять свою жизнь и Дракон им в этом поможет. Вы с легкостью избавитесь от вредных привычек, скучной работы и токсичного окружения. Символ года будет внимательно следить за Львами и поможет избежать срыва. К концу года Львы найдут вторую половинку, которая будет полностью поддерживать выбранный ими путь.

Дева

Представители земного знака в 2024 году засияют ярче звезд. Символ года подарит Девам уверенность в себе и неиссякаемый поток энергии, они буквально смогут свернуть горы. Девам будет подвластно все, поэтому астролог рекомендует браться за любую работу, вы со всем справитесь. Смелость и упорство подарят представителям знака множество полезных знакомств, крутых навыков и больших перспектив.