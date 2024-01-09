В социальной сети был опубликован видеоролик, в котором курьер из компании Bolt пытается проехать по снегу на электросамокате. «Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее», – шутят в видеоролике.
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ВИДЕО ⟩ «Тише едешь, дальше будешь!» Курьер, который пытался ехать на электросамокате по снегу, вызвал смех и изумление в соцсетях
Пользователь tallinskiy_channel в социальной сети Instragram поделился роликом, где курьер компании Bolt пытается проехать по снегу в мороз на электросамокате.