Не спешите выбрасывать ⟩ Когда надо убирать елку, чтобы не вынести счастье из дома

Когда можно убирать елку после Нового года – что об этом говорят приметы, церковь и феншуй. Главный символ Нового года – живую елку или сосну – рано или поздно приходится разбирать и выносить из дома, рассказывает Unian.
У многих возникает вопрос – когда нужно убирать елку? Некоторые оставляют ее до середины января, другие выносят аж в феврале, случается (и это не шутка), что разбирают зеленую красавицу в аккурат к 8 марта. Как поступить правильно? Давайте разберемся, что об этом говорят приметы, феншуй, церковь и врачи.
Когда нужно убирать елку после Нового года
Если верить приметам, то «раздевать» елку и спешить выносить ее из дома после новогодних праздников не нужно. Существует поверье, по которому дерево не стоит убирать раньше 14 января – считается, что именно до этого момента ель притягивает в дом положительную энергетику. Вот когда уже встретили и Новый, и Старый Новый год – тогда уже можно попрощаться с ней со спокойной душой.
Есть и другое мнение, когда убирать елку – православие говорит, что сделать это нужно до праздника Крещения, который по старому стилю отмечают 19 января, а по новому – 6 января. Крещение – один из самых больших православных праздников, поэтому его традиции чтят гораздо строже и стараются к этому времени вынести из дома все новогодние атрибуты и сделать уборку. Вынос елки знаменует также и окончание периода святок.
У системы феншуй на вопрос, когда нужно убирать новогоднюю елку свой ответ: ель должна оставаться в доме до наступления китайского Нового года (его отмечают в феврале). Но тут есть небольшая проблема: живое дерево в большинстве случае до этого времени просто не простоит в доме и начнет осыпаться. Поэтому тот же феншуй советует убрать ель, на ее место поставить любое комнатное растение, а сверху к потолку прикрепить украшение красного или золотого цвета – это будет притягивать в дом финансы и благополучие.
Правильным будет также ориентироваться на состояние дерева: если кончики веточек стали коричневого цвета, а иголки беспощадно осыпаются – значит, пора убирать. Но (!) если в доме есть аллергики или маленькие дети, то дерево лучше сразу вынести после праздников, советуют врачи, чтобы оно не собирало пыль.
Как правильно разбирать елку
Здесь опять-таки есть свои приметы. Чтобы привлечь в дом денежный достаток, нужно сделать так:
сначала убрать гирлянды, мишуру и шары, а в самом конце – верхушку, так как именно она отвечает за привлечение благ;
выносить елку нужно только днем и желательно, чтобы вас увидели соседи;
выбрасывать елку на мусор нельзя – можно выкинуть счастье на год.
Кстати, если во время «раздевания» елки случайно разбилось елочное украшение, нужно тут же загадать желание – сбудется.
Куда выбрасывать елку
Выбрасывать елку, как уже говорили, нельзя, и не только потому что плохая примета, но еще и неэкологично. Правильнее – рубить или заказать услугу вывоза елки.
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