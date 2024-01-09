Не спешите выбрасывать ⟩ Когда надо убирать елку, чтобы не вынести счастье из дома

У многих возникает вопрос – когда нужно убирать елку? Некоторые оставляют ее до середины января, другие выносят аж в феврале, случается (и это не шутка), что разбирают зеленую красавицу в аккурат к 8 марта. Как поступить правильно? Давайте разберемся, что об этом говорят приметы, феншуй, церковь и врачи.

Когда нужно убирать елку после Нового года

Если верить приметам, то «раздевать» елку и спешить выносить ее из дома после новогодних праздников не нужно. Существует поверье, по которому дерево не стоит убирать раньше 14 января – считается, что именно до этого момента ель притягивает в дом положительную энергетику. Вот когда уже встретили и Новый, и Старый Новый год – тогда уже можно попрощаться с ней со спокойной душой.

Есть и другое мнение, когда убирать елку – православие говорит, что сделать это нужно до праздника Крещения, который по старому стилю отмечают 19 января, а по новому – 6 января. Крещение – один из самых больших православных праздников, поэтому его традиции чтят гораздо строже и стараются к этому времени вынести из дома все новогодние атрибуты и сделать уборку. Вынос елки знаменует также и окончание периода святок.