СТРАШНЫЕ СНИМКИ ⟩ «В качестве компенсации – подарочная карта на 100 евро!» Неудачно упавшая клиентка не согласна с решением магазина

В прошлом году Мерике, посещавшая продуктовый магазин в Вяндра, так неудачно упала, что ей пришлось взять больничный на два месяца. «В январе совсем нет дохода», - говорит она, добавляя, что в тот день резиновый коврик перед входом лежал по-другому. Грете Мерелайд, ассистент бюро Grossi, подтверждает, что такой неприятный случай действительно имел место. «Но утверждение о том, что руководство не отвечает на звонки, не соответствует действительности!»