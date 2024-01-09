Будьте осторожней ⟩ Курьер привез женщине укроп с экзотическим насекомым

Россиянка Анна заказала продукты в супермаркете, но, получив товар, заметила в укропе что-то подозрительное. Оказалось, что в коробке пряталось экзотическое насекомое палочник.

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Россиянка решила оставить насекомое себе и соорудила для него дом. Сообщается, что женщине выплатили компенсацию за товар, которым она не смогла вопользоваться из-за насекомого.

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