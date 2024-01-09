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Будьте осторожней ⟩ Курьер привез женщине укроп с экзотическим насекомым

Limon.ee
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Скриншот из видеоролика в Telegram.
Скриншот из видеоролика в Telegram. Фото: telegram

В России курьер из Пермской области доставил женщине продукты на дом по ее заказу. Среди прочего женщина заказала упаковку укропа, но получила к нему неожиданный сюрприз.

Россиянка Анна заказала продукты в супермаркете, но, получив товар, заметила в укропе что-то подозрительное. Оказалось, что в коробке пряталось экзотическое насекомое палочник.

Смотри видео:

Россиянка решила оставить насекомое себе и соорудила для него дом. Сообщается, что женщине выплатили компенсацию за товар, которым она не смогла вопользоваться из-за насекомого.

Если вы пропустили видео, нажмите здесь, чтобы посмотреть его!

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