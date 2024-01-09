ГОРОСКОП НА 10 ЯНВАРЯ ⟩ Весы – насладятся миром и взаимопониманием, Стрельцы – избегайте выяснений отношений.

Стрелец

Вы преодолели период разочарований и обид, и теперь снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. В этот день лучше избегать выяснений отношений как с друзьями, так и с членами семьи – это занятие не приведет ни к чему хорошему и лишь измотает вас. А вот заняться делами, даже самыми неинтересными и малозначительными, стоит – вы сможете добиться успеха во многом. Вероятно улучшение финансового положения, появление новых возможностей заработка или выгодных вложений. Ваша экономность и умение рачительно вести хозяйство будут вознаграждены: велик шанс приобрести несколько очень полезных вещей за бесценок.

Козерог

Сохраняйте спокойствие, если хотите избежать неприятностей и трудных ситуаций. Сегодня обстоятельства складываются не в вашу пользу, однако преодолеть негативные влияния вполне возможно; достаточно руководствоваться логикой и не полагаться на эмоции. Это касается и романтических отношений – сегодня ваши чувства к партнеру могут измениться, однако принимать важных решений не нужно: новые настроение не задержатся надолго. Помните о необходимости беречь собственный организм, воздержитесь от употребления любых вредных продуктов. Спиртные напитки противопоказаны. Хороший день для общения с детьми, подвижных игр на свежем воздухе.

Водолей

Водолеи ощутят сегодня прилив жизненных сил и рост творческого потенциала Возможно, ваше воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят вас задуматься о глобальных переменах в жизни; не торопитесь с выводами, но и не отвергайте неожиданные предложения – чем оригинальнее они будут, тем с большей вероятностью вы достигните успеха. Не флиртуйте с сомнительными особами и избегайте легкомысленных романтических увлечений – они могут стать причиной разочарования не только в партнере, но и в жизни в целом. А вот для тех, кто влюблен всерьез, день очень благоприятен – он будет насыщен позитивными эмоциями.

Рыбы

Будьте спокойны и терпеливы, в этом случае вам удастся нормализовать обстановку в семье и положить конец недоразумения прошлого. Тем не менее, должно пройти некоторое время прежде, чем старые обиды будут забыты – не стоит переоценивать свои сегодняшние победы. Вероятны трудности в делах, но своевременная помощь близких поможет вам преодолеть их. Новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения, а встречи с единомышленниками и людьми, разделяющими ваши интересы, помогут сделать день не только удачным, но и насыщенным приятными эмоциями. Жизненный потенциал несколько снижен, желательно провести профилактику простудных заболеваний, отказаться от злоупотребления спиртными напитками.