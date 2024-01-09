Этот день следует посвятить наведению порядка в личных делах. Сколь бы заманчивой ни казалась перспектива отдыха, увеселительных поездок и бурных развлечений, настроиться нужно на серьезный лад. Многое зависит от решений, которые будут приняты в этот день.
ГОРОСКОП НА 10 ЯНВАРЯ ⟩ Весы – насладятся миром и взаимопониманием, Стрельцы – избегайте выяснений отношений.
Романтические отношения довольно нестабильны: разногласия между влюбленными усиливаются, и найти общий язык нелегко. Однако следует помнить, что недоразумения и проблемы этого дня в основном являются результатом влияния негативных тенденций, поэтому не стоит совершать решительных действий, не обдумав их как следует.
Овен
Неплохой день для наведения порядка в делах, крупных покупок, запланированных визитов. Появляется возможность обсудить в неформальной обстановке вопросы делового характера, внести ясность в отношения с давними партнерами и договориться о будущем сотрудничестве. Не доверяйте своей интуиции – сегодня разумнее полагаться на логику и здравый смысл. Велик соблазн внести перемены в романтические отношения, испытать новые ощущения. Однако вы не должны торопиться: сожаления о взятых на себя обязательствах и разочарование в любимом человеке пройдут, не оставив и следа, а вот последствия ваших необдуманных поступков будут сказываться в течение долгого времени.
Телец
Важно избегать больших нагрузок и не заниматься новыми делами; спокойно решайте ранее поставленные задачи, двигайтесь к достижению намеченных целей. Недопустимы необдуманные решения в деловой сфере, не следует полагаться на удачу, рассчитывать на внезапное появление союзников, помощников или покровителей. Нестабильность в личных отношениях заставляет испытывать постоянное беспокойство, что не лучшим образом сказывается на состоянии нервной системы. Отложите решение финансовых вопросов, делайте лишь заранее запланированные покупки. Поездка, вызванная необходимостью навестить старого друга или дальнего родственника, преподнесет приятный сюрприз.
Близнецы
Продолжается непростой период в семейных и романтических отношениях. Более глубокими становятся недавно наметившиеся разногласия, возвращаются давно забытые проблемы. Не стоит винить себя во всем, что происходит – лучше подумать о том, как преодолеть влияние негативных тенденций. Помните, что о поступках, совершенных вами в этот день, наверняка станет известно всем, а потому воздерживайтесь от шагов, которые могут заставить вас краснеть. Осложняются и отношения с друзьями. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты, отложите от роли миротворца – сегодня она вам совершенно не подходит. Подходящий день для оздоровительных и профилактических процедур.
Рак
Стоит настроиться на серьезный лад и ответственно отнестись к выполнению своих обязанностей и взятых на себя обязательств, в противном случае возможны неурядицы. Необходимо исключить всякий риск, иначе вы можете потерять слишком многое. Рассчитывайте только на себя: люди, обещающие помощь, не смогут сдержать слово. Ошибкой будут попытки доказать собственное превосходство в личных отношениях. Возможность изменить к лучшему свою жизнь вам непременно представится, но действовать нужно так, чтобы не навредить другим. Лучший способ избежать конфликтов и ссор с любимым человеком – абсолютная откровенность.
Лев
Представителям данного знака нужно быть экономными: звезды предупреждают о больших расходах. Ваши затраты непременно окупятся, но очень нескоро, поэтому нужно набраться терпения. Участвовать в финансовых махинациях или делать сомнительные инвестиции не стоит – вы рискуете потерять деньги. Этот день позволит вам проявить многие свои таланты, в том числе и организаторский. Способность легко находить единомышленников и вести людей за собой очень пригодится вам в трудной ситуации. Мелкие недоразумения могут испортить вам настроение; отвлечься от мрачных мыслей поможет небольшой семейный праздник.
Дева
Вряд ли этот день принесет легкие победы и значительные успехи – для большинства представителей этого знака он будет скорее неудачным. День не подходит, в частности, для долгосрочного планирования и решения житейских вопросов. Преодолеть большинство препятствий вам помогут осмотрительность и здравый смысл, а вот участие в рискованных затеях крайне нежелательно. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей. Можно совершать небольшие поездки или прогулки, полезными будут умеренные физические нагрузки. Семейные проблемы решайте вместе с родственниками – объединение усилий поможет найти самый легкий путь к цели.
Весы
Весы могут насладиться миром и взаимопониманием, воцарившимся в семье, однако пока гармония не стала полной. Прежние обиды, увы, проходят не сразу, и вам придется немало потрудиться, чтобы они рассеялись и больше не давали о себе знать. Не пренебрегайте обществом близких: их поддержка сейчас чрезвычайно важна для вас. Новые знакомства могут стать началом крепкой дружбы, которую не разрушат ни годы, ни расстояние. Будьте искренни – попытки завоевать симпатии, пустив пыль в глаза, вызовут настоящую неразбериху. Старайтесь относиться к происходящему с юмором, тогда мелкие неприятности обойдут вас стороной.
Скорпион
Скорпионам не стоит полагаться на судьбу. Относитесь осмотрительно ко всем предложениям, которые получите сегодня – они могут таить в себе немало неприятных сюрпризов. Щедрость или излишняя доверчивость, проявленные вами в середине дня, могут стать причиной серьезной ошибки, исправить которую будет трудно. Относитесь скептически ко всему, что услышите от малознакомых людей: не исключено, что вас попытаются обвести вокруг пальца. Расположение звезд благоприятно для любви, семейных отношений, романтических знакомств, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения.
Стрелец
Вы преодолели период разочарований и обид, и теперь снова ощутите прилив жизненных сил и энергии. В этот день лучше избегать выяснений отношений как с друзьями, так и с членами семьи – это занятие не приведет ни к чему хорошему и лишь измотает вас. А вот заняться делами, даже самыми неинтересными и малозначительными, стоит – вы сможете добиться успеха во многом. Вероятно улучшение финансового положения, появление новых возможностей заработка или выгодных вложений. Ваша экономность и умение рачительно вести хозяйство будут вознаграждены: велик шанс приобрести несколько очень полезных вещей за бесценок.
Козерог
Сохраняйте спокойствие, если хотите избежать неприятностей и трудных ситуаций. Сегодня обстоятельства складываются не в вашу пользу, однако преодолеть негативные влияния вполне возможно; достаточно руководствоваться логикой и не полагаться на эмоции. Это касается и романтических отношений – сегодня ваши чувства к партнеру могут измениться, однако принимать важных решений не нужно: новые настроение не задержатся надолго. Помните о необходимости беречь собственный организм, воздержитесь от употребления любых вредных продуктов. Спиртные напитки противопоказаны. Хороший день для общения с детьми, подвижных игр на свежем воздухе.
Водолей
Водолеи ощутят сегодня прилив жизненных сил и рост творческого потенциала Возможно, ваше воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят вас задуматься о глобальных переменах в жизни; не торопитесь с выводами, но и не отвергайте неожиданные предложения – чем оригинальнее они будут, тем с большей вероятностью вы достигните успеха. Не флиртуйте с сомнительными особами и избегайте легкомысленных романтических увлечений – они могут стать причиной разочарования не только в партнере, но и в жизни в целом. А вот для тех, кто влюблен всерьез, день очень благоприятен – он будет насыщен позитивными эмоциями.
Рыбы
Будьте спокойны и терпеливы, в этом случае вам удастся нормализовать обстановку в семье и положить конец недоразумения прошлого. Тем не менее, должно пройти некоторое время прежде, чем старые обиды будут забыты – не стоит переоценивать свои сегодняшние победы. Вероятны трудности в делах, но своевременная помощь близких поможет вам преодолеть их. Новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения, а встречи с единомышленниками и людьми, разделяющими ваши интересы, помогут сделать день не только удачным, но и насыщенным приятными эмоциями. Жизненный потенциал несколько снижен, желательно провести профилактику простудных заболеваний, отказаться от злоупотребления спиртными напитками.