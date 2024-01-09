ВИДЕО ⟩ Вы ахнете! Эстонский телеведущий похвастался захватывающим видом из бассейна в Малайзии

«Даже если вы не услышите меня в ближайшее время, я все равно буду на виду», - объявил в социальных сетях ведущий утреннего шоу на радио Retro FM Рауно Мяркс, который отправился в отпуск в Малайзию.

Семейная фотография, полная счастливых лиц, была сделана на фоне башен-близнецов Petronas в Куала-Лумпур, которые до 2004 года были самым высоким зданием в мире.

Мяркс также поделился с подписчиками захватывающим видом из бассейна на крыше высотки. «Освежающий заплыв перед напряженным днем», - отмечает он, плескаясь в воде.

В комментариях Мяркс добавляет, что бассейн с чарующим видом расположен на 37-м этаже на высоте около 150 метров.

Во втором ролике он показал свою жену Эвелин, наслаждающуюся вечерним видом из того же бассейна.

Новый год начался для поклонников Retro FM с сюрприза: стало известно, что с 8 января к Марису Кырвитсу на радио присоединится Аллан Роозилехт.

Портал Sky сообщил, что постоянный ведущий утренней программы Рауно Мяркс в настоящее время находится в двухнедельной командировке, чтобы найти возможность расширить Retro FM на азиатских рынках.