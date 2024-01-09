ФОТО ⟩ «Мы не теряем надежды!» В Литве круглосуточно ищут 9-летнюю девочку, которую, возможно, похитили на остановке

Литовское издание 15min передает, что в Каунасе проводится интенсивная полицейская операция по поиску 9-летней девочки Аготы.

Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным ее местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На девочке была пестрая куртка и черные штаны (на фото).

По одной из версий, Аготу могли похитить на автобусной остановке. Полиция проверяет информацию о том, что Аготу видели там вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда он посадил ее в свой автомобиль.

В понедельник вечером в полицию Каунаса поступила информация о том, что все автомобили Mazda светлого цвета проверяются обычными гражданами. Пресс-секретарь литовской полиции Рамунас Матонис подчеркнул, что информация о таком автомобиле не подтверждена, и что у обычных граждан нет разрешения останавливать и обыскивать такие машины.

Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координирует Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200. Искать пропавшую девочку полиции помогают и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.

Аготу искали всю но в ночь с воскресенья на понедельник, весь день понедельника, и поиски продолжались в ночь с понедельника на вторник. Во вторник утром полиция объявила, что Агота не найдена, но поиски продолжаются.

«Интенсивная поисковая операция по поиску Аготы, пропавшей в Каунасе, продолжалась всю ночь. Мы не теряем надежды и продолжим поиски. Спасибо волонтерам», – написала литовская полиция в социальных сетях рано утром во вторник. Пост сопровождался несколькими фотографиями поисковых работ, которые велись в ночь на вторник.

Новость об исчезновении Аготы облетела все социальные сети, в том числе и эстонские, пишет Elu24. «Девочка была похищена из литовского города Каунас и в настоящее время, возможно, перевозится за границу», – говорится в сообщении, переведенном на эстонский язык.