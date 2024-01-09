ВИДЕО ⟩ Участница «Ногу свело!» переехала в Ригу и учит латышский

«Мы очень давно искали документы о происхождении из Латвии. У нас была половина, но чего-то недоставало. Они нашлись. Мы подали заявление, и его приняли», – объяснила Ольга Захарова.

В будущем она намерена претендовать на гражданство Латвии. Самоопределение с национальностью для Ольги не так важно: «И в Беларуси, России, Риге, и по всему миру есть огромное количество прекрасных людей. И абсолютно не важно, какой они национальности».

У девушки необычное имя: «Я Вольга. Но мне более привычно представляться Ольгой. Но если я с англоговорящими людьми, то я Вольга».

«Мы живем в Риге, я хочу понимать, что происходит вокруг меня. Я хочу понимать документы, которые я подписываю. Они в основном на латышском. Мне нравится интегрироваться в латышское-латвийское общество», – призналась Ольга.

Любопытный факт: Ольга Захарова иногда выступает с трио легендарного латвийского блюзмена Яниса Ванадзиньша, о чем она сама рассказывает в соцсетях:

«Я сотрудничаю с некоторыми рижскими музыкантами, там мне нужен латышский язык. Мы его там успешно практикуем».

Чаще всего Ольга принимает участие как приглашенный музыкант.

Латышский язык ей не кажется сложным. По ее словам, он похож на русский, английский, белорусский, немецкий, но при этом он «свой, уникальный и очень красивый». Ольге также нравятся некоторые песни на латышском языке.

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