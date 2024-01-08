МИНУС 23 ГРАДУСА ⟩ Житель Тарту о минувшем воскресенье: «Я боялся, что водопроводные трубы замерзнут!»

В минувшее воскресенье в тартуском районе Веэрику пропало электричество. «Многие дома работают на воздушных тепловых насосах и другом отоплении, работающем от электричества», - пояснил один из местных жителей, добавив, что из-за трескучих морозов возникло много проблем с водопроводными трубами.