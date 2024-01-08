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МИНУС 23 ГРАДУСА ⟩ Житель Тарту о минувшем воскресенье: «Я боялся, что водопроводные трубы замерзнут!»

Крислин Метсанурм
, репортер
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Электролинии. Снимок иллюстративный.
Электролинии. Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO / Rene Traut

В минувшее воскресенье в тартуском районе Веэрику пропало электричество. «Многие дома работают на воздушных тепловых насосах и другом отоплении, работающем от электричества», - пояснил один из местных жителей, добавив, что из-за трескучих морозов возникло много проблем с водопроводными трубами.

«Многие дома работают на воздушных тепловых насосах и другом отоплении, работающем от электричества», - сообщил поздним вечером воскресенья житель тартуского района Веэрику.

Как сообщил житель улицы Нелги, вечером было почти минус 23 градуса. Крепкий мороз доставил немало головной боли, поскольку было опасение, что водопроводные трубы могут замерзнуть.

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