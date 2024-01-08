В минувшее воскресенье в тартуском районе Веэрику пропало электричество. «Многие дома работают на воздушных тепловых насосах и другом отоплении, работающем от электричества», - пояснил один из местных жителей, добавив, что из-за трескучих морозов возникло много проблем с водопроводными трубами.
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МИНУС 23 ГРАДУСА ⟩ Житель Тарту о минувшем воскресенье: «Я боялся, что водопроводные трубы замерзнут!»
«Многие дома работают на воздушных тепловых насосах и другом отоплении, работающем от электричества», - сообщил поздним вечером воскресенья житель тартуского района Веэрику.