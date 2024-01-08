Известный украинский режиссер назвал реальную причину, почему Пугачева уехала из РФ

В интервью OBOZ.UA он сказал, что Примадонна, поддержав Украину, потеряла все, потому что она не могла оставаться в стране, которая развязала войну.

«Это человек такого масштаба, что ей очень важно, чем завершится ее книга бытия, о чем будут последние страницы этого рассказа. Неужели вы думаете, что она, глубокий и жертвенный человек, могла допустить, чтобы ее история жизни могла закончиться внутри страны-убийцы, в которой она сидит между реками крови и наблюдает за проплывающими мертвыми телами?» - сказал режиссер.

Он добавил, что для Пугачевой был важен этот протест против РФ. По его словам, она не могла поступить иначе.

«В 1986-м Пугачева первая среди артистов поехала в Чернобыль после аварии, чтобы выступить для работников станции. Это был эмоциональный поступок, который стоил ей здоровья, потому что там она получила большую дозу облучения. Это событие почти никто не помнит», - отметил Боднарчук.

Режиссер уточнил, что для самой Примадонны это было важно, потому что у нее есть чувство ответственности.