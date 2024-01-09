79 килограммов мяса в год. Именно столько в среднем съедает каждый житель Эстонии за год. С наступлением нового года люди часто дают себе обещания заняться спортом, похудеть, начать правильно питаться...
ВИДЕО ⟩ Быть веганом в Эстонии дорого: финалистка MasterChef призналась, от какого продукта тяжелее всего отказаться
Сегодня существует огромное множество разнообразных диет. Каждый может выбрать себе именно ту, что подойдет конкретно ему. Всегда можно попробовать, чтобы понять, что тебе подходит, а что нет.
Все популярнее становятся вегетарианство и веганство. Стоит сказать, что веганство – это не просто исключение животной пищи из рациона, – это целая система питания. Соблюдая такую диету, важно, чтобы в таком питании было достаточно растительного белка, витаминов и минералов.
Спрос рождает предложение. Большие пищевые корпорации тоже начинают смотреть в сторону растительных альтернатив мясных продуктов.
В январе в эстонских ресторанах McDonald's появится новый бургер McPlant. Особенным этот продукт делает котлета из растительных ингредиентов. Мы посетили презентацию нового бургера, конечно же, попробовали его, а еще поговорили с финалисткой второго сезона MasterChef Eesti Анастасией Тихой, которая уже 10 лет придерживается веганской диеты.
«Честно сказать, было сложно. В то время не было настолько это все развито. Не было такой мясной альтернативы. Если бы я начала сейчас, не было бы тех страхов», - говорит Анастасия.
По словам Анастасии, самые большие проблемы возникают с поиском растительной альтернативы сырам: «Я очень люблю сыр. У нас в Эстонии нет хорошей такой альтернативы сыру, который бы так же плавился, так тянулся... Такого нет... Поэтому я скучаю по настоящему сырному вкусу».
Действительно ли придерживаться веганской диеты дорого? Анастасия говорит, что это может быть действительно дорого, особенно если у вас большая семья.
«Это дорого. Я считаю, что мясо обычное и, например, Beyond (Beyond Meat - заменителей мяса на растительной основе – прим.ред.) должны быть в одной ценовой категории, либо веганское мясо должно быть дешевле», - считает Анастасия.
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