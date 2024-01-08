ФОТО ⟩ Откровенные наряды Ирины Шейк вызвали негодование фанатов

Снимками с празднования своего 38-летия модель поделилась в Instagram. В одной из публикаций можно заметить Ирину Шейк в обтягивающем платье в сеточку и без нижнего белья.

В последующей публикации модель предстала в обтягивающем черном комбинезоне, который еле прикрывал область груди.

Подписчики супермодели выразили свое негодование в комментариях под публикациями: «Ира, емае, а что без лифчика-то», «Без лифчика больше не фоткайся, Ирина».

Но большинство фолловеров закидали Ирину Шейк поздравлениями с днем рождения:

«С днем рождения, королева», «С днем варенья самую красивую, грациозную Ирину, мы вас любим!», «С днем рождения, Ириша! Будь счастливой, самая красивая малышка планеты».