ФОТО ⟩ Откровенные наряды Ирины Шейк вызвали негодование фанатов

Известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), которой 6 января 2024 года исполнилось 38 лет, вызвала негодование своих фанатов откровенными нарядами, которые она выбрала на день рождения, сообщает Zakon.kz.
Снимками с празднования своего 38-летия модель поделилась в Instagram. В одной из публикаций можно заметить Ирину Шейк в обтягивающем платье в сеточку и без нижнего белья.
В последующей публикации модель предстала в обтягивающем черном комбинезоне, который еле прикрывал область груди.
Подписчики супермодели выразили свое негодование в комментариях под публикациями: «Ира, емае, а что без лифчика-то», «Без лифчика больше не фоткайся, Ирина».
Но большинство фолловеров закидали Ирину Шейк поздравлениями с днем рождения:
«С днем рождения, королева», «С днем варенья самую красивую, грациозную Ирину, мы вас любим!», «С днем рождения, Ириша! Будь счастливой, самая красивая малышка планеты».