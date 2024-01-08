ВИДЕО ⟩ Блогеру, бросившему двухмесячного сына в сугроб, грозит уголовное дело

Видеоролик, на котором скандальный блогер Сергей Косенко бросает новорожденного сына Лео в снег, в последние дни завирусился в Сети. Подписчики блогера в шоке от его поступка и требует лишить его родительских прав.
Сергей Косенко выложил в Instagram видео, на котором подкидывает собственного ребенка и бросает его в сугроб. Действие происходит под романтическую музыку. Прежде чем выложить ролик, блогер опубликовал анонс, пообещав сделать самые популярные кадры, где главную роль сыграет его сын Лео.
«Первый полет Лео», - подписал видео блогер.
Подписчики творческий порыв Косенко не оценили, упрекнув его в безответственности и желании заработать на ребенке. Многие всерьез усомнились в психическом здоровье Сергея. Также на блогера посыпались угрозы. Интернет-пользователи призывали органы опеки обратить внимание на действия молодого отца. К слову, аудитория блогера составляет почти семь миллионов подписчиков.
«Малыш имеет не крепкие костные структуры, неокрепший вестибулярный аппарат, мозг может повредиться от малейших динамических/ударных нагрузках. В таком возрасте с ними можно только бережно и нежно. Вы такими действиями можете ему что-то повредить. Осуждаю и отписываюсь», – написала одна из подписчиц Сергея.
«Я даже собак своих так не кинул бы… А кто-то просто швыряет своего младенца в сугроб», «Охваты головного мозга, на что только не пойдешь ради контента. Давно отписалась. Не хочу видеть такое в рекомендациях», «Ну ждите заявления в опеку, это должно быть смешно?», - возмущаются другие.
Понимая, что перфоманс пошел не по плану, Косенко попытался оправдаться перед озлобленной публикой. Он заявил, что кидал не живого ребенка, а просто куклу. Правда, блогеру уже никто не поверил. Подписчики разобрали видео покадрово и разглядели, что у так называемой «куклы» периодически открываются глаза и присутствует живая мимика.
«Если это живой ребенок, то это может привести к черепно-мозговой травме и синдрому встряхнутого младенца, – комментирует педиатор. – Если это кукла, то это стук с двойного дна. Потому что ловить охваты на жестоком обращении с детьми – это за гранью».
В комментариях можно найти и следующее: «Этот малыш знал кого выбрать родителями! Раз 13 пересмотрела».
Чтобы продемонстрировать, что создание скандального ролика обошлось без последствий, Сергей опубликовал еще несколько фотографий ребенка. «Лео уже спит. Детям нравится снег и он очень счастливый», – подписал один из снимков блогер.
Также скандальный инфлюенсер сделал видео, на котором сам прыгает в тот же сугроб, в котором уже побывал Лео.
Отметим, сейчас Сергей Косенко и его жена находятся на отдыхе в Америке, где они сняли шале. Пара постоянно проводит время на тусовках, куда тоже регулярно берет новорожденного сына.
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за снятого блогером-миллионником Сергеем Косенко видео, где он бросает двухмесячного сына в сугроб. Об этом сообщает SHOT.
Как заявила Останина, обращение на имя председателя СК России Александра Бастрыкина будет направлено в ближайшие дни, поскольку ролик можно расценивать как жестокое обращение с ребёнком.