ВИДЕО ⟩ Блогеру, бросившему двухмесячного сына в сугроб, грозит уголовное дело

Сергей Косенко выложил в Instagram видео, на котором подкидывает собственного ребенка и бросает его в сугроб. Действие происходит под романтическую музыку. Прежде чем выложить ролик, блогер опубликовал анонс, пообещав сделать самые популярные кадры, где главную роль сыграет его сын Лео.

«Первый полет Лео», - подписал видео блогер.

Подписчики творческий порыв Косенко не оценили, упрекнув его в безответственности и желании заработать на ребенке. Многие всерьез усомнились в психическом здоровье Сергея. Также на блогера посыпались угрозы. Интернет-пользователи призывали органы опеки обратить внимание на действия молодого отца. К слову, аудитория блогера составляет почти семь миллионов подписчиков.

«Малыш имеет не крепкие костные структуры, неокрепший вестибулярный аппарат, мозг может повредиться от малейших динамических/ударных нагрузках. В таком возрасте с ними можно только бережно и нежно. Вы такими действиями можете ему что-то повредить. Осуждаю и отписываюсь», – написала одна из подписчиц Сергея.

«Я даже собак своих так не кинул бы… А кто-то просто швыряет своего младенца в сугроб», «Охваты головного мозга, на что только не пойдешь ради контента. Давно отписалась. Не хочу видеть такое в рекомендациях», «Ну ждите заявления в опеку, это должно быть смешно?», - возмущаются другие.