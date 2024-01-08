Рэперу Vacio, который пришел на вечеринку Ивлеевой в носке, вручили повестку в военкомат

Между первым и вторым арестом одному из самых видных участников «голой вечеринки» рэперу Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) вручили повестку в военкомат. Он должен явиться туда 9 января, хотя отбывает сейчас административный срок в десять суток.
Рэперу Vacio, который провел 15 суток под арестом после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой, перед вторым арестом вручили повестку в военкомат, об этом рассказал СМИ член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Лобарев.
Члены комиссии посетили Васильева в спецприемнике 7 января 2024 года. По словам Лобарева, после того как рэпер отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января.
«Сейчас он получил еще десять суток, после того как отсидел 15. После 15 суток его отвезли в военкомат и вручили повестку на 9 января. Также после первого срока он поехал в полицию и на профилактической беседе рассказал, как все это было, повторил оскорбления в адрес мужчин на вечеринке. В итоге за оскорбление матом получил еще десять суток», – рассказал член ОНК Москвы.