КТО ЕЩЕ НЕ УСТАЛ ВЕСЕЛИТЬСЯ? ⟩ В Таллинне пройдет блистательная вечеринка «New Year Party 2024»

Креативная команда Celebré предлагает отпраздновать Новый год еще раз. Жителей и гостей столицы приглашают вас на уникальное событие – встречу нового года в блистательной обстановке Kai Resto, которое состоится 13 января. Эта ночь обещает стать сказочной и незабываемой, наполненной невероятными впечатлениями.

Гостей ждет яркое шоу с Дедом Морозом и красоткой Снегурочкой, которые точно создадут вам праздничное настроение. Гадалка раскроет гостям тайны предстоящего года. Диджей из Риги, резидент клуба Piji Riga создаст неповторимую атмосферу своими музыкальными композициями, а виртуозный саксофонист скрасит вечер завораживающей музыкой.

Кулинарные наслаждения: изысканные закуски и брызги шампанского порадуют самых привередливых гурманов. Организаторы приготовили сюрпризы и подарки для каждого гостя. Не упустите возможность стать частью блистательной New Year Party от Celebré! Больше информации найдете ЗДЕСЬ!