ВИДЕО ⟩ «Люди стояли даже в туалетах!» Переполненый Elron вызвал бурю негодования в Cети

«Мне показалось, что билетов было продано в три раза больше, чем поезд мог вместить. Не было ни места, ни воздуха, люди стояли даже в туалетах... Выйти из поезда было так сложно, что люди не могли сойти на нужной остановке», - сказала она, добавив, что некоторые люди просто не смогли сесть в поезд.