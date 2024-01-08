На TikTok распространяется видео, на котором плакат описывает ситуацию в переполненном поезде, следовавшем в воскресенье из Нарвы в столицу. Кристо Мяэ, менеджер по связям с общественностью AS Eesti Liinirongid, объяснил, что пассажиры оказались в затруднительном положении из-за стечения обстоятельств.
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ВИДЕО ⟩ «Люди стояли даже в туалетах!» Переполненый Elron вызвал бурю негодования в Cети
Вечером в воскресенье Вероника, ехавшая из Нарвы в Таллинн, опубликовала в TikTok видео, в котором показала ситуацию в поезде Elron, полном стоящих людей.