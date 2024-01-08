ФОТО, ВИДЕО ⟩ Босая и в крохотном бикини: жена американский рэпера ярко отпраздновала день рождения в Вегасе

Открытый топ выглядел почти идентично тому, который был на ней в одном из недавних постов Канье о Бьянке, в котором он заявил, что она будет носить в этом году. Также на Бьянке была белая узкая трикотажная юбка с неровным подолом. Свою стрижку пикси она уложила гелем, а в руках держала свой телефон. Обуви на ней не было.

Kanye West celebrates wife Bianca Censori's 29th birthday last night in Las Vegas and she let's it all hanging out. Comments? #KanyeWest #LasVegas pic.twitter.com/OrJJhiC9N8 — Mrrex_casino_sportsbook_ (@mrrex_casino___) January 8, 2024

В субботу, когда она праздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе, ее сфотографировали прогуливающейся по казино в крошечном бикини-стринге рядом с 46-летним рэпером. Сам Канье, вопреки своему новому обычаю, решил не наматывать тряпку на голову. За парой следовала их свита.

Сообщается, что в пятницу пара отправилась в Город грехов, как называют Лас-Вегас, на празднование дня рождения Бьянки, и их видели прогуливающимися по переполненному коридору. В соцсетях появилось много видеороликов, снятыми случайными свидетелями.

Ye with his wife Bianca censori celebrating her 29th birthday 🎂.

HHBD bianca🎂🎂 pic.twitter.com/B2mPG94ncK — C.L.O.U.D (@Martin25619180) January 8, 2024