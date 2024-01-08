Жена Канье Уэста Бьянка Цензори на выходных отпраздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе. И она продемонстрировала очередной странный наряд, когда ее сфотографировали прогуливающейся по казино в крошечном бикини рядом с 46-летним рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Босая и в крохотном бикини: жена американский рэпера ярко отпраздновала день рождения в Вегасе
Открытый топ выглядел почти идентично тому, который был на ней в одном из недавних постов Канье о Бьянке, в котором он заявил, что она будет носить в этом году. Также на Бьянке была белая узкая трикотажная юбка с неровным подолом. Свою стрижку пикси она уложила гелем, а в руках держала свой телефон. Обуви на ней не было.
Kanye West celebrates wife Bianca Censori's 29th birthday last night in Las Vegas and she let's it all hanging out. Comments? #KanyeWest #LasVegas pic.twitter.com/OrJJhiC9N8— Mrrex_casino_sportsbook_ (@mrrex_casino___) January 8, 2024
В субботу, когда она праздновала свой 29-й день рождения в Лас-Вегасе, ее сфотографировали прогуливающейся по казино в крошечном бикини-стринге рядом с 46-летним рэпером. Сам Канье, вопреки своему новому обычаю, решил не наматывать тряпку на голову. За парой следовала их свита.
Сообщается, что в пятницу пара отправилась в Город грехов, как называют Лас-Вегас, на празднование дня рождения Бьянки, и их видели прогуливающимися по переполненному коридору. В соцсетях появилось много видеороликов, снятыми случайными свидетелями.
Ye with his wife Bianca censori celebrating her 29th birthday 🎂.— C.L.O.U.D (@Martin25619180) January 8, 2024
HHBD bianca🎂🎂 pic.twitter.com/B2mPG94ncK
Отмечая день рождения своей жены, Канье поделился серией ретро-фотографий и восторженным поздравлением, в котором он назвал Бьянку «мачехой наших детей».
У Канье Уэста и его бывшей жены Ким Кардашьян четверо детей: Норт, 10 лет; Сейнт, восемь лет; Чикаго, пять лет; и Псалм, которому исполнилось четыре года.
«С днем рождения самую красивую, суперплохую, культовую музу, вдохновляющую, талантливую художницу, степень магистра архитектуры с IQ 140, любящую быть рядом со мной каждый день, когда полмира отвернулось от меня», - написал он о Бьянке.
Ее день рождения и его трибьют-посты произошли всего через несколько дней после того, как он поделился тремя почти обнаженными фотографиями своей жены , которые, как утверждают ее друзья, сделаны просто для того, чтобы привлечь внимание к его новому альбому.